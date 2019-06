Moise Kean ha pubblicato tramite le proprie Instagram Stories un video in cui si divertiva a cantare e ballare una canzone rap dal ritiro dell'Italia Under 21. Sul web è scoppiato il finimondo. Il motivo? L'attaccante della Juventus sembrava essere in compagnia di una donna dai capelli biondi. In realtà, però, a uno sguardo più approfondito, è parso chiaro che si trattasse del suo grande amico Nicolò Zaniolo, come confermato poi dallo stesso Kean in una Story successiva. "Oh ragazzi, smettetela di dire che è una donna. Anche se Nicolò Zaniolo sembra una donna", ha detto Kean, e Zaniolo ha aggiunto: "Sì ragazzi, confermo".