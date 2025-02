Kean in ospedale a Verona, arriva il comunicato ufficiale sulle sue condizioni

Getty Images

Kean è andato in ospedale



Il comunicato sulle condizioni di Kean

Brutte notizie per Palladino e la Fiorentina:è stato costretto ad abbandonare il campo per un infortunio durante la partita contro il Verona, valida per la 26ª giornata di Serie A.Al minuto 66, l'attaccante ha ricevuto un colpo al sopracciglio che lo ha costretto a lasciare il terreno di gioco. Dopo una rapida valutazione della situazione, l'allenatore della Fiorentina ha deciso di sostituirlo con Fagioli.Palladino ha dovuto dunque effettuare un cambio forzato, considerando che Kean non era in grado di proseguire. Lo staff medico della squadra ha prontamente esaminato le sue condizioni per capire la gravità dell’infortunio.Verso il minuto 80, Kean è stato trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti, ma, secondo quanto riportato a bordocampo, non sembra esserci grande preoccupazione dalla panchina. Sono stati gli esami strumentali, già in queste ore, a chiarire meglio la situazione, fornendo una valutazione più precisa sull’entità del danno e sui tempi di recupero. La speranza è che l'attaccante, ex Juventus, possa rientrare nelle prossime partite, ma solo nei giorni successivi si avrà una diagnosi definitiva.Aggiornamenti ufficiali sulla salute di Kean Nel frattempo, la Fiorentina ha diramato un comunicato ufficiale per informare i tifosi sulle condizioni di Kean: “L'ACF Fiorentina comunica che il calciatore Moise Kean ha riportato undurante la partita contro il Verona. Attualmente, il giocatore è in ospedale per accertamenti”.