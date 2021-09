Era il nome più atteso dopo l'infortunio di un anno fa.Contro la Bulgaria il giocatore giallorosso potrebbe entrare a partita in corso, ma è lo stesso nel gruppo di azzurri in prima fila per il gol: sul tabellone Planetwin365 la sua firma sul match si gioca a 2,50, a un soffio da Chiesa (2,20) e Insigne (2,10). Fiducia pure a Moise Kean, pure al rientro dopo l'esclusione da Euro 2020. Per l'attaccante della Juve l'offerta è a 2,10, mentre la prima scelta in assoluto è prevedibilmente Ciro Immobile, il cui gol pagherebbe 1,65. Dovrebbe essere una partita facile secondo gli analisti: al Franchi l'«1» di Mancini vola a 1,08, contro il 9,50 del pareggio e il 25,50 offerto sul «2» degli ospiti. L'Italia domina anche le scommesse sulla squadra vincitrice del gruppo C, a 1,28, davanti a Svizzera (3,60) e Irlanda del Nord (36,00).