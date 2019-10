La Juve non rimpiange la cessione di Moise Kean che ha iniziato la stagione con il piede sbagliato: "In estate - analizza Calciomercato.com - la Juve sapeva che le offerte non sarebbero mancate, mentre i dirigenti bianconeri si ritrovavano con altre punte bloccate sulla via d'uscita (Higuain e Dybala oggi sono risorse, Mandzukic è un separato in casa). Meglio cogliere al volo l'offerta dell'Everton, forse più bassa del previsto (30 milioni bonus inclusi, con oneri accessori a carico della Juve) ma sempre capace di generare una plusvalenza pressoché totale quando alla scadenza del contratto ormai mancavano meno di 12 mesi. Conservando un gentlemen agreement con l'Everton, per poter pareggiare eventuali offerte future in arrivo per Kean. Che alla fine non è riuscito a convincere realmente la Juve sulla possibilità di diventare un top player assoluto, per motivi che forse col campo hanno meno a che fare rispetto ai timori sulla sua tenuta mentale".