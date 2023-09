La presenza di Moise Kean contro la Lazio è condizionata dal possibile recupero di Federico Chiesa ma non solo. Secondo il Corriere dello Sport, con Vlahovic e Milik impegnati rispettivamente con la Serbia e con la Polonia, si scalda Kean. Moise, non convocato in azzurro, è stato impiegato soltanto per 8 minuti nel primo assaggio di campionato e potrebbe essere rilanciato alla ripresa, guadagnando minuti preziosi magari già con la Lazio.