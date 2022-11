fratello di Moise, ha parlato a Tuttosport raccontando alcuni retroscena su presente e passato alla Juve: «L’hanno lasciato indifferente, di chiacchiere ad agosto se ne sentono sempre in quantità. Certo, ogni tanto negli scorsi mesi mi ha detto “Basta, me ne vado!”, ma erano sfoghi estemporanei dovuti allo scarso impiego. Non è mai stato sul punto di andarsene e non intende farlo né adesso né in futuro: alla Juventus è al top ed è davvero a casa sua". E ancora: "Ma no, si sta comportando davvero bene. Ha sempre avuto un carattere che viaggia a fiammate, a volte è un diavolo e a volte è un monaco. Ma adesso è in versione monaco e me lo tengo stretto così!".