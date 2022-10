Adesso tocca a. Come racconta il Corriere dello Sport, Allegri gli darà nuovamente un'occasione in questa Juve: questa seconda esperienza in bianconero non sta andando come sperato, ma forse non è troppo tardi per invertire la rotta. O almeno l'allenatore bianconero la pensa così. La prossima chance? Proprio questa sera, contro l'Empoli toccherà a Kean in attacco.Un significato importante, dietro il match con l'Empoli. Mentre la Juve perdeva la prima partita dell'Allegri-bis, proprio Kean atterrava a Caselle per completare il ritorno in bianconero: era il 28 agosto 2021, la tardiva fuga di Cristiano Ronaldo aveva lasciato un buco enorme nell'attacco. Per il quotidiano, c'era "parecchia confusione alla Continassa, l'asse con Mino Raiola aveva portato a Kean quale tampone per l'immediato essendo ormai troppo tardi per rimediare con una prima scelta".Una scommessa pesante quella del club bianconero: 7 milioni di prestito biennale con obbligo di riscatto condizionato fissato a quota 28 milioni più 3 di bonus. Un accordo vincolante quello con l'Everton, "dal quale sia la Juve che Kean avevano provato ad uscire la scorsa estate senza successo". Alla fine Kean è rimasto con l'obiettivo unico di riscrivere una storia complicata.