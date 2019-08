Biorou Jean Kean, padre di Moise, pronto a iniziare ufficialmente la propria avventura all'Everton, ha parlato ai microfoni di Goal.com del futuro del figlio:



COME GESÙ - "Io che prego molto nella mia benedizione di oggi ho detto, signore Gesù, ti do in mano mio figlio. In Inghilterra non ci sono io, nè la sua mamma. Come Gesù Cristo si è staccato è andato a predicare". SU MINO RAIOLA - "L'ha seguito dalla scuola calcio ad oggi. Sa come gestirlo, come fosse il padre. Mio figlio l'ha preso come suo secondo papà".



RETROSCENA DI MERCATO - "L'avevo bloccato quando sua madre voleva portarlo in Inghilterra, a Manchester. Doveva rimanere alla Juventus per rimanere e maturarsi. A 14 anni non può andare all'estero, non ero convinto. Ho dato il mio appoggio alla Juventus per bloccarlo".