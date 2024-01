Secondo le informazioni riportate da La Gazzetta dello Sport, il futuro di, attaccante della, sembra aperto a diverse possibilità. Attualmente, diverse squadre italiane sembrano interessate al giocatore, con il Monza in prima fila e in leggero vantaggio sulla Fiorentina. Tuttavia, nelle ultime ore, è emersa anche un'interessante proposta proveniente dal Rennes, club della Ligue 1 francese.Il Rennes sembra deciso a portare Kean in Ligue 1, rappresentando così un'opzione allettante per il talentuoso attaccante italiano. Va notato che Kean ha già avuto un'esperienza in Francia, avendo giocato precedentemente per il Paris Saint-Germain. La proposta del Rennes aggiunge dunque un'ulteriore dimensione alla scelta di Kean per il suo futuro calcistico.Al momento, la situazione sembra in evoluzione e sarà interessante vedere quale strada il giocatore deciderà di intraprendere. Con diverse opzioni sul tavolo, il destino di Moise Kean potrebbe prendere una svolta significativa nei prossimi giorni.