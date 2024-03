Come spiegano i colleghi di Calciomercato.com, a giugno per lasi ripresenterà il discorso legato alla situazione di Moise, che a gennaio è stato a un passo dal passaggio inall'Atletico Madrid. Con il contratto in scadenza al 30 giugno 2025, non sarà possibile ipotizzare per lui un trasferimento a titolo temporaneo che porti un incasso in caso di addio. L'ingaggio è di 2,5 milioni di euro netti, con i vantaggi del Decreto crescita che si perderanno in caso di prolungamento. Per cederlo, oggi servono non meno di 10 milioni, che è anche la quota ammortamento annua nonché il valore residuo a bilancio.