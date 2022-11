La vittoria contro l'Inter ha risanato in parte un ambiente che navigava in mezzo ad un mare in burrasca fino a poche settimane fa, ma come dichiarato anche da Max Allegri, 'bisogna vincere contro il Verona per non vanificare tutto quanto'. Saranno proprio gli scaligeri infatti i prossimi avversari della Vecchia Signora in campionato, ancora in attesa di capire se potrà contare sulla presenza di Dusan Vlahovic. Nel caso in cui il serbo non prenderà parte al match, allora si andrà verso il ballottaggio trae Milik, con quest'ultimo che è apparso fuori condizione nelle ultime uscite. Ecco perchè non è da escludere che l'ex attaccante di Psg ed Everton possa partire dal primo minuto, anche in virtù di quella che è invece la sua attuale forma fisica.- Kean è apparso infatti più lucido e con una prestanza fisica che forse non aveva mai raggiunto prima, convincendo anche l'allenatore livornese a concedergli più di una possibilità. Ora dovrà essere il classe 2000 a prendere questo treno e cercare di portarlo a destinazione fino al termine della stagione, altrimenti si rischia di incanalare binari differenti da quelli che portano alla Continassa. Come riportato anche da Calciomercato.com infatti, il futuro del calciatore non verrà sancito nel mese di gennaio, ma, più precisamente nel periodo tra marzo ed aprile. Questi, ma soprattutto garantirsi ancora un futuro all'ombra della Mole.