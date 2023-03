Il fratello dell'attaccante della Juventus è intervenuto sui social per commentare il gesto e l'espulsione del numero 18, che ha lasciato i bianconeri in 10 contro 11 nel finale della sfida contro la Roma. Giovanni ha condiviso su Instagram il pensiero di un tifoso della Juventus, che scriveva: «Vi dovete vergognare voi, non lui. È un ragazzo che viene fischiato sempre, durante tutte le partite e ha fatto praticamente lo stesso numero di gol dei vostri beniamini, ma viene insultato per qualsiasi cosa faccia e anche quella che non fa. Nonostante sia stato più decisivo di Dusan nelle ultime partite, viene mandato in campo a un minuto dalla fine. Lo criticate ininterrottamente ma questa volta che fatto un gesto scorretto ed è uscito, vi permettete di scrivere “vergogna che lasci la squadra in 10”? Kean quando deve essere insultato, diventa magicamente essenziale per la squadra. Siete voi una vergogna, tifosi che insultano i propri giocatori senza alcun motivo, sono una vergogna. Non lui. Moise Kean sappi che non siamo tutti così. C’è qualcuno che vede e giudica in base ai fatti e non in base alle simpatie del gregge. Forza Juve sempre». E ha aggiunto il proprio commento: "Almeno uno che capisce qualcosa e purtroppo il calcio italiano è questo. Sanno solo giudicare e vi domandate perché non ci sono giocatori italiani.E non solo.ha voluto ribadire con forza il suo pensiero, commentando sempre sui social: "Ma dire che non suda per la maglia non penso che sia vero.Nella vita come nel gioco del calcio ci sono sempre alti e bassi e non c’è un singolo giocatore che non abbia avuto momenti di crisi. Non sono macchine, sono persone normali e vi ricordo che è un gioco. Fa gol e non va bene. Fa doppietta e si dice che non basta la doppietta.Il 99% di noi si sogna di giocare a quei livelli. Sembra che abbiate vinto tutti un mondiale".