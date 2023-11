Poche ore fa è stata diramata la lista ufficiale dei calciatori convocati da Max Allegri per la gara di domani contro la Fiorentina, dove si rivede per la prima volta l'intero attacco al completo. Ancora difficile però capire chi partirà titolare, con Moise Kean che si candida tra i favoriti. Il classe 2000 ha però dei precedenti pessimi contro il club gigliato, dato che gli unici due gol sono arrivati con la maglia del Verona alla sua prima doppietta realizzata in Serie A, ma da quando è a Torino non è riuscito ancora a sfatare questo tabù.