Un Juve-Fiorentina da... tre punti. I bianconeri vanno a caccia della vittoria e tutti gli effettivi saranno importanti, anche chi dovrebbe partire dalla panchina, come Moise Kean, che contro la viola ha un buon ricordo. Come spiega il sito ufficiale bianconero, la prima delle tre doppiette di Moise Kean in Serie A è arrivata proprio contro la Fiorentina, il 28 gennaio 2018 con la maglia del Verona.