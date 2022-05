Moise Kean ha deluso. Una stagione opaca, dettata sicuramente dal poco spazio che gli è stato concesso ma anche da uno scarso rendimento sotto porta che ha fatto davvero infuriare i tifosi in alcune occasioni. L'attaccante vercellese era tornato a Torino forte delle 17 reti in 41 presenze con il Paris Saint Germain nella scorsa stagione e sembrava potesse aver fatto il salto di qualità definitivo: da ragazzino cresciuto nelle giovanili della Juventus che lanciato da Massimiliano Allegri aveva stupito tutti a calciatore completo sotto tutti i punti di vista. Come detto però Kean si è giocato davvero male le sue carte in questo "Juve Bis".



RISCATTO - L'accordo con l'Everton era per un prestito biennale. Il prezzo che Madama dovrà pagare per riscattare Moise è di 28 milioni di euro. Una cifra elevata per le prestazioni fornite in questa stagione. Come riporta Tuttosport però per il vercellese le pretendenti non mancano: in primis un nuovo interesse del Paris Saint Germain ma anche un interesse del West Ham. L'obiettivo della Vecchia Signora è quello di pagare il riscatto prima di cedere nuovamente l'attaccante e nel frattempo pensa al sostituto. SOSTITUTO - Un nuovo nome per l'attacco è quello di Giacomo Raspadori. Nuovo per così dire, è stato accostato spesso alla Juventus soprattutto negli ultimi mesi. Raspadori si adatterebbe perfettamente al 4-3-3 di Massimiliano Allegri. Il Sassuolo potrebbe accettare richieste attorno ai 30 milioni di euro. Cifra che la Juve vorrebbe mettere sul piatto ma dilazionata in più tranche. Proposta che non piacerebbe particolarmente l'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali, che già difficilmente lascia partire i suoi gioielli, si pensi a Manuel Locatelli.