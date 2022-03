Se quello di Paulo Dybala sembra essere il futuro più incerto tra tutti i componenti della Juve, non si potrebbe dire che sia da meno anche quello di Moise Kean. L'attaccante bianconero non sembra infatti ancora essersi integrato alla perfezione con l'intera squadra e lo si può notare anche dal poco impiego e dallo scarso rendimento che ne hanno condizionato fin qui la stagione.



FUTURO - L'arrivo di Vlahovic lo ha si liberato mentalmente e forse anche motivato, ma ha inevitabilmente diminuito le sue chance di fare ingresso sul terreno di gioco. Ecco perche la società della Continassa si sta interrogando su cosa fare con il suo cartellino che, stando a quanto riportato da Calciomercato.com non sarà riscattato da Madama.



CIFRE - Il riscatto di Moise Kean con l'Everton è fissato a 28 milioni di euro. Cifra che, ad oggi, la Juventus non sembra intenzionata a versare.