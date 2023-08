Intervenuto in conferenza stampa verso la gara contro il Bologna ( QUI l'integrale) Massimilianoha parlato di Moisee delle voci che lo vedevano messo fuori dalla rosa della Juventus. Le sue parole:"Mai stato fuori rosa. Una volta in ritardo, ma capita a qualche giocatore, multa per la beneficienza. Non è successo niente. Ha avuto un vecchio colpo dove ha avuto una ricaduta. Sta bene. Sul mercato? Mancano 6 giorni alla chiusura. Dobbiamo pensare alla partita, credo che rimarremo questi, sono contento".