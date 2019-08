Moise Kean all'Everton, solo poche ore e poi sarà ufficiale. L'attaccante della Juventus, classe 2000, lascerà il club bianconero per approdare in Premier League e iniziare una nuova avventura. Il gioiellino sarà domani a Liverpool domani, sabato 3 agosto, e poi svolgerà le visite mediche con il nuovo club. Un passo dopo l'altro fino alla firma, che porterà 40 milioni (bonus compresi) nelle casse della Juve e 3 all'anno in quelle di Kean.