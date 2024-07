Moiseè un nuovo giocatore della. L'annuncio ufficiale è arrivato già nella giornata di ieri, ma l'attaccante classe 2000 fresco di addio allaè già atteso da un importante appuntamento: venerdì 12 luglio alle 17.00, stando a quanto riferito da Sky, è infatti in programma la suadi presentazione, a cui seguirà un momento dedicato ai tifosi e ai bambini presenti per il Viola Camp che si svolgerà al. A Firenze il 24enne avrà una grande occasione per mettersi in mostra e provare a compiere il definitivo salto di qualità.