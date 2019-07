Moise Kean all'Everton, ormai è fatta. Ve lo stiamo raccontando, minuto dopo minuto, con il classe 2000 pronto a volare in Premier League. Il nodo di una trattativa che andava avanti da più di qualche giorno, infatti, era sulla clausola di recompra, il tema principale delle discussioni tra le due società. Come riporta Sky Sport, la Juve ha spinto per avere possibilità di poter riprendere il giocatore a una cifra prefissata, ma alla fine la questa clausola specifica non è stata inserita nel contratto. Niente diritto di acquisto del giocatore in futuro, ma un gentlement agreement: un patto per cui la Juve potrà pareggiare l'eventuale offerta di una terza squadra, una sorta di prelazione sulla vendita a parità di prezzo.