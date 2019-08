Moise Kean ha parlato ai microfoni del sito ufficiale dell'Everton, in cui si è trasferito dalla Juventus ormai un paio di settimane fa:



PAROLA DI CR7 - "Prima di andare via da Torino ho parlato con i miei compagni in bianconero. Ho parlato anche con Cristiano Ronaldo che mi ha detto di inseguire i miei sogni e di continuare a lavorare sodo".



RESPONSABILITA' - "Mi sono sempre dovuto assumere grandi responsabilità nella mia carriera. Ho sempre giocato contro ragazzi più grandi di me e questo mi ha reso ancora più forte".



RAZZISMO - "E' un fenomeno che dobbiamo combattere tutti insieme. La Juventus è stata di grande aiuto quando è successo l'episodio di Cagliari, mi stavo concentrando per fare il meglio per la squadra e devo ringraziare tutti per il sostegno che mi hanno dato".