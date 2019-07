di AM

Ci siamo. Sono i giorni decisivi per il futuro di Moise Kean che, con tutta probabilità, sarà lontano da Torino. La Juve, infatti, ha quasi completato l'accordo con l'Everton, il club che nelle ultime settimane si è mostrato il più interessato al giocatore: 40 milioni di euro, bonus inclusi. Una cifra che può solo far bene alle casse bianconere e che, in questo momento, solo lui tra gli attaccanti della Juventus può portare. Ed ecco il motivo di questa cessione. NODO E SI' - Ma, chiaramente, la Juve ha un'idea precisa ed è ciò di cui sta discutendo con il club inglese: la recompra. Kean, infatti, non verrà lasciato andare - fanno sapere da Torino - senza un accordo per un riacquisto futuro ad un prezzo agevolato e con una corsia preferenziale. E' il nodo di tutta l'operazione. Si è comunque vicini alla chiusura dell'affare, con il giocatore che ha già dato l'ok all'operazione e ha scelto il club inglese come prossima tappa della sua carriera. Kean è consapevole del fatto che, con Sarri, non avrebbe lo spazio che sente di volere per la crescita personale e tecnica. Così, il nuovo accordo, per cui manca di fatto solo un ultimo sì.