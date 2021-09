Tanti elogi per Moisesull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. L'attaccante italiano "ha sentito l’odore dell’errore di Novikovas, che gli ha srotolato un tappeto verso la porta per l’1-0, e poi della pennellata di Bernardeschi, che lo ha invitato alla festa del 4-0. Prima rabbia e poi gioia, nell’esultanza: ma doveva avercela anzitutto con se stesso, perché in cuor suo Moise sa che l’Europeo è stato un’occasione perduta, più che mancata".