Sirene inglesi per Moise Kean. Secondo Tuttosport, la Juventus ha ricevuto un'offerta da un club di Premier League (gli indizi puntano all'Everton) nell'ordine dei 30-40 milioni di euro per il giovane attaccante italiano. Kean, ricordiamo, interessa anche all'Ajax, che potrebbe inserirlo nella trattativa per De Ligt in bianconero. Chissà, insomma, come andrà a finire, per una Juve che è pronta a riaccogliere Buffon ma che sembra sempre un po' più lontana dal suo gioiellino di soli 19 anni. Gli ultimi giorni, turbolenti, in Under 21 non hanno cambiato di una virgola la fiducia della squadra juventina: ma è uno strike, e altri non saranno tollerati.