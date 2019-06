Moise Kean e Nicolò Zaniolo rischiano ulteriori ripercussioni dopo l'esclusione per questioni comportamentali subita per mano del commissario tecnico della Nazionale Under 21, Luigi Di Biagio, in occasione della partita contro il Belgio di sabato scorso. I continui ritardi alle sedute di allenamento e alle riunioni tecniche hanno fatto scattare la punizione per i talenti di Juventus e Roma che, secondo quanto ricostruisce La Gazzetta dello Sport, non sarebbero nuovi a questi atteggiamenti, anche con la Nazionale maggiore guidata da Roberto Mancini. E ora proprio Mancini potrebbe escluderli, nel mese di settembre, dalle prossime partite della Nazionale maggiore.