Manovre in attacco. E decisive. Sono i giorni più caldi per il mercato della Juventus, che cerca di sbloccare Berardi ma tiene d'occhio anche quanto accade in casa.Dopo le voci sul Milan, è stato chiarito comerappresenti un asset prezioso per Allegri e la Juventus dimostra la sua ferma volontà di non metterlo in vendita. Nel frattempo,ha svolto un lavoro accurato e ha goduto di un'estate altamente positiva dal punto di vista fisico e atletico, superando così le sfide dell'ultima stagione. La sua rinascita è stata evidenziata dopo il difficile recupero dall'infortunio al crociato avvenuto nel gennaio del 2022. La Juventus ora pone grandi aspettative sulle spalle dell'attaccante.D'altro canto, pureè deciso a rimanere con la Juventus, dimostrando un forte attaccamento alla maglia bianconera. La trattativa che coinvolge uno scambio con Lukaku sembra essere temporaneamente in stallo.