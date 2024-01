Sembrava aver vinto la sua sfida Moise Kean. Che con quella serie di sette partite di fila da centravanti titolare appariva improvvisamente una prima scelta per Max Allegri, anche capace di stravolgere almeno per qualche settimana le gerarchie interne prima che Dusan Vlahovic si riprendesse il posto fisso da prima punta titolare della Juve. E ora proprio Kean è quello che più di tutti si trova a dover valutare un'immediata partenza già a gennaio, l'esplosione di Kenan Yildiz infatti gli toglie quello spazio già ridotto che ci sarebbe stato tra Vlahovic, Federico Chiesa e Arek Milik. Parallelamente si lavora anche al rinnovo di contratto che possa rendere più spendibile in ottica futura anche un nuovo prestito o una cessione su basi diverse da quelle imposte dai costi attuali. Ed è la Fiorentina in questo momento a spendere i passi più decisi per arrivare a Kean, garantendo un ruolo da protagonista in una squadra ambiziosa che punta alla zona Champions oltre che a Coppa Italia e Conference League, con un calendario fitto al punto giusto per poter difendere un posto sul carro della Nazionale in vista dell'Europeo. Scalda meno l'ipotesi Monza, ci pensano anche all'estero con il Rennes particolarmente attivo. Ci pensa quindi Kean, che intanto è pronto a tornare in gruppo nei prossimi giorni.Ma a che punto sono tutti gli altri prestiti della Juve? In gallery scopri tutto