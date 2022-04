Sono tanti i messaggi di cordoglio da parte dei giocatori seguiti da Mino Raiola. Anche Moisee Lucahanno voluto ricordare in questo modo il proprio procuratore."Ancora non ci posso credere, mi hai preso dalle strade e mi hai insegnato così tanto, così tanti principi della vita. Onestamente non c'è un addio per noi. Sarai per sempre nel mio cuore"."Ti ho conosciuto quando avevo 14 anni ed ero poco più che un bambino. Sono cresciuto e diventato uomo prendendoti come modello di vita. Sei stato agli occhi di tutti il più grande procuratore di tutti i tempi.. ai miei occhi invece un fratello maggiore e un amico. Conserverò con amore i momenti passati insieme e i tuoi ultimi messaggi. Non li dimenticherò mai. Sarai sempre con me. Fai buon viaggio. Ti voglio bene".