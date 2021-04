Durante un'intervista a La Gazzetta dello Sport l'ex attaccante della Juventus e oggi al Psg Moise Kean ha parlato del suo addio ai bianconeri, senza però chiudere la porta per il futuro: "Mi è dispiaciuto andare via, ma è stato giusto così. Se tornerò l'anno prossimo? Non lo so, ora penso alle semifinali col Psg e poi vediamo che succede".