"Mi sento molto, per un ragazzo della mia età ho avuto la fortuna di conoscere tanti campionati come quello inglese e francese. Sono tornato con tanta esperienza, e questo mi ha aiutato tanto a dare il 100% per la squadra". Parole e musica di. Che sul postha risposto così: "Nessun peso: sono qui per dare una grande mano alla squadra, è la squadra dove sono cresciuto, ho avuto tantissimi bei momenti. Sono qui per giocare, per il 100%. Mi sento responsabile di indossare la maglia della Juventus e di dare il massimo".