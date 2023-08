Gli zero minuti giocati in due partite sono un segnale. E possono essere la via per il mercato per Moise Kean e Filip Kostic, non presi in considerazione da Allegri contro Udinese e Bologna e restati in panchina a guardare i compagni. Così il futuro sembra essere definitivamente segnato. Come riporta La Stampa, "il loro agente, Alessandro Lucci, sta cercando le squadre giuste e il lavoro non gli manca, visto che è impegnato anche per trovare una soluzione al caso Bonucci entro il 1° settembre. La Juventus ha già fissato il prezzo per i cartellini: servono almeno 30 milioni di euro per quello di Kean, mentre Kostic ha una valutazione che oscilla sui 20 milioni".