Moise, nell'intervista a DAZN, parla così dell'episodio del ritardo con Zaniolo nel ritiro della Nazionale Under 21."Ero con, lui metteva musica ad alto volume, giocavamo alla play e alle 11 c'era riunione. Alle 10 e 58 eravamo ancora lì, abbiamo aspettato un sacco di tempo l'ascensore e siamo arrivati alle 11:05. Il mister Di Biagio ci fa: "Allora? Non va bene". E io: 'Mi scusi mister, siamo arrivati in ritardo". Mi sono scusato con la squadra mentre a Nicolò faceva ridere la cosa, io lo guardavo e gli dicevo "Ma che c.... ridi?'"