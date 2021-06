Moise Kean, ex bianconero e attaccate di rientro all’Everton, ha parlato nello speciale UEFA di un episodio di razzismo subito nella vittoria contro il Cagliari nel 2019: “Era una partita in trasferta, a Cagliari. Iniziamo a giocare e inizio a sentire “Uh uh uh”, verso che in Italia si fa per imitare la scimmia. Mi sono detto: “Devo fare qualcosa, devo segnare un gol”. A quel punto arrivò un cross di Bentancur e segno. Vado davanti ai tifosi e apro le braccia per dire: “Io sono così, sono nero, sono quello che sono”.