Westonè tra gli ospiti del podcast 19F. Podcast che vede, tra gli altri, come curatore Moiseinsieme al fratello Giovanni.- Wow.. Quando ero al Psg ce ne sono state tante. Ho giocato un anno lì, prima ero in Inghilterra. Mi sono trovato più che bene, non mi aspettavo che i compagni... mi hanno aiutato tantissimo. C'erano tanti giovani, c'era Neymar, Mbappé. L'esultanza con Mbappé? Avevo cambiato i capelli, cambiavo ogni settimana, avevo fatto il blu e lui anche. Gli ho detto appena segniamo dobbiamo fare qualcosa, non so inventiamo. Ha segnato, non mi sono avvicinato, si è avvicinato a lui e ci siamo appoggiati con la testa. Ho avuto la fortuna di giocare con grandi campioni. Neymar? Se lo guardo, guardo solo il divertimento nel calcio, lui gioca per divertirsi. Lui è come se giocasse per strada. A volte il mister gli dice fai cosa vuoi, gioca e divertiti. Una volta è arrivato ad allenamento stanco, siamo usciti dallo spogliatoio ed era ancora dentro a cambiarsi. Ho detto ad un compagno: oggi secondo me ad allenarsi non c'è. Entriamo in campo, arriva per ultimo, prende palla, lo guardavo, tunnel, tac, tac...no questo è fuori di testa.