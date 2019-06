In attesa dell'ufficialità del rinnovo fino al 2024, l'Everton ha bussato alla porta della Juventus per Moise Kean. Dalla Continassa filtra ottimismo sulla conclusione positiva della trattativa per il prolungamento dell'attaccante, i contatti con Mino Raiola sono continui e l'intesa economica non è mai stata un problema. Discorso diverso quello riguardante il progetto e l'utilizzo futuro del gioiello classe 2000, che nei piani dell'entourage dovrà essere sempre più presente tra i titolari bianconeri. Intanto, il club inglese si è detto disposto a investire 30 milioni di euro: un'offerta destinata ad essere respinta da Paratici.