di Andrea Giorgetti

Il mercato della Juve è bloccato dalle cessioni. Dopo gli arrivi di De Ligt, Ramsey, Rabiot, Demiral e Buffon, i bianconeri stanno cercando di liberare caselle in rosa e soprattutto mettere soldi freschi in cassa. Higuain e Mandzukic sono sul mercato ma il primo continua a dire di no alla Roma mentre per il secondo mancano offerte concrete. A centrocampo Khedira e Matuidi possono partire ma le loro cessioni potrebbero non portare troppi soldi nelle casse bianconere. E allora a partire potrebbero essere Dybala, Kean e Cancelo.



PLUSVALENZA ATTO UNO - L’estate 2019, infatti, passerà alla storia come quella dell’arrivo di De Ligt e probabilmente della partenza di due giocatori. Il primo ha il numero 10 sulle spalle. Si tratta, ovviamente, di Paulo Dybala. Acquistato dal Palermo nell’estate del 2015 per 40 milioni di euro, la Joya ha incantato i tifosi bianconeri finendo per indossare la maglietta che fu di Del Piero, Baggio e lo stesso Platini, solo per citarne tre. In questi giorni i bianconeri stanno trattando con il Manchester United lo scambio con Lukaku che porterebbe ad una plusvalenza di circa 70 milioni di euro. Aria fresca in un'estate in cui la Juve fa fatica a vendere. Naturalmente, come ha sottolineato ieri Pavel Nedved, non vi è solo questa ipotesi in nuce per il talento argentino. Altre offerte sono arrivate (Tottenham, PSG) e la Juventus riuscirebbe a realizzare una sontuosa plusvalenza dalla cessione di Dybala. Ma il discorso non cambia e resta il fatto che Dybala sarebbe un attaccante perfetto per valorizzare il gioco di Sarri fatto di scambi stretti e giocatori tecnici. L'aspetto tecnico, però, la Juve deve metterlo da parte perché da ora in poi comandano le plusvalenze. Dybala è il caso più eclatante ma ce ne sono altri.



PLUSVALENZA ATTO DUE - C'è Cancelo, che i tifosi della Juve amano ma che non rientra nel progetto di Sarri e per questo la Juve vuol cedere. "Due piccioni con una fava", si direbbe, ma ancora nessuno si è presentato con i 60 milioni richiesti da Parati. Poi c'è Moise Kean. Il ragazzo è esploso definitivamente nella stagione scorsa regalando, oltre a numerosi goal, anche perle di grande calcio. In queste ore stanno andando avanti le trattative con l’Everton pronto a mettere sul piatto 40 milioni ma la Juve vorrebbe inserire anche un'opzione di recompra. Le trattative proseguono ma, intanto, Kean, un prodotto del vivaio bianconero che non ha avuto alcun costo accessorio, frutterà nelle casse della società una plusvalenza pura. Quei tifosi che sognavano un duo atomico Dybala-Kean da affiancare a Cristiano Ronaldo sono e saranno per sempre delusi. In nome delle plusvalenze.