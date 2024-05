Nella prestazione generale negativa della Juventus, chi ha fatto forse peggio degli altri è Moise Kean. L'attaccante è tornato titolare insieme a Dusan Vlahovic dopo diverso tempo senza però riuscire ad incidere né a segnare quello che sarebbe stato il primo gol stagionale. "Non trova mai la posizione e finisce per calpestare i piedi a Vlahovic. Non giocava titolare da Lazio-Juve e prima ancora da novembre: al netto dell’infortunio rognoso, abbiamo capito perché", il commento del Corriere dello Sport sulla prestazione di Moise contro la Salernitana. E il voto in pagella rispecchia il giudizio, 4,5.