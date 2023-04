Due chiamate dalla Turchia, comunque da registrare.ha un futuro tutto da scrivere: come racconta Calciomercato.com, la sua conferma in bianconero dipenderà da diversi fattori che saranno analizzati con attenzione al termine della stagione.- L’attaccante classe 2000 è diventato un giocatore della Juve perché sono scattate le clausole per il riscatto automatico dall’Everton che ha incassato ben 28 milioni ( più eventuali bonus ) dalla sua cessione. Allegri è uno dei suoi principali sponsor: ha creduto fortemente nel ragazzo e nelle sue qualità, il tecnico sa come gestire Moise per farllo rendere al meglio. Per questo, sul suo futuro, una valutazione dell'allenatore sarà sicuramente determinata.Per CM, su Kean sono "particolarmente attenti due società turche come il Besiktas e il Galatasaray, pronte a farsi vive con la Juve per rilevare il cartellino dell’azzurro". La priorità di Kean resta quella di continuare il percorso alla Juventus: si sente un giocatore da grande squadra.