'Diventerà una leggenda', scrive un tifoso dell'Everton. Che oggi si è svegliato felice perché Kean ha firmato : è diventato un giocatore dei Toffees. Visite mediche e prime parole in quel di Liverpool, dove Moise è atterrato qualche giorno fa per affrontare visite mediche e nuova avventura agli ordini di Marco Silva. Sui social, la presentazione è stata bella, da giocatore importante. E i feedback dei supporters non sono mancati: da chi gli dà un caldo benvenuto a chi prova a imitare il suo balletto d'esultanza. C'è pure chi critica e chi scherza sulla sua età. Ci vorrà tempo per convincere tutti, ma Kean ha le doti giuste.Nella gallery dedicata, le reazioni dei tifosi dell'Everton.