Buone notizie perdopo lo spavento nella giornata di ieri, quando è dovuto uscire dal campo in barella ed essere portato al pronto soccorso. L'attaccante dellaha riportato un trauma cranico in seguito a uno scontro di gioco con Dawidowicz. Si è fatto medicare ed ha provato a restare in campo ma poi al minuto 80' si è accasciato a terra, creando attimi di paura in campo.La Fiorentina aveva subito rilasciato un comunicato sulle sue condizioni: “L'ACF Fiorentina comunica che il calciatore Moise Kean ha riportato un trauma cranico durante la partita contro il Verona. Attualmente, il giocatore è in ospedale per accertamenti”. In mattinata sono arrivati aggiornamenti sull'attaccante italiano.

Kean dimesso dall'ospedale: il comunicato della Fiorentina

Dopo aver svolto gli esami necessari e aver passato la notte in ospedale, Kean è stato dimesso ed è già a casa, pronto a tornare a disposizione subito di Raffaele Palladino in vista del prossimo impegno della Fiorentina contro il Lecce. E' arrivato anche il comunicato del club viola."CF Fiorentina comunica che Moise Kean, nella notte, è stato dimesso dall'ospedale di Verona e ha fatto rientro a Firenze. I test clinici e diagnostici effettuati sono risultati tutti negativi".