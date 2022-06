Non è un mistero che Moise Kean non rientri più nei piani della Juventus. I bianconeri hanno intenzione di cedere l'attaccante italiano, tornato la scorsa estate in prestito biennale con obbligo di riscatto dall'Everto, fissato a 28 milioni. Kean era chiamato a un compito difficilissimo, sostituire numericamente Ronaldo in attacco: tuttavia, non ci è arrivato nemmeno vicino e i numeri parlano chiaro. Meno di un anno dopo, questa operazione rischia di complicare notevolmente i piani di Madama. La soluzione? Investire quella cifra e riscattare Kean ma, naturalmente, soltanto avendo la certezza che un altro club si interessi all'acquisto del classe 2000.