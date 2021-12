Alberto, su Calciomercato.com, parla di Kean e della prestazione della Juventus: "Il calcio è bello perché imprevedibile e infatti proprio nel suo momento migliore il Bologna incassa il secondo gol, che in altri tempi sarebbe un autogol di Hickey ma rimane in ogni caso un altro gioiello di Cuadrado che si allarga sulla destra e fa partire un gran tiro corretto leggermente dalla schiena del difensore rossoblù. A questo punto il precedente di Venezia non fa più paura, ma nel dubbio Allegri rinfresca la squadra, inserendo Bentancur al posto di McKennie e Kulusevski al posto del deludente Kean, anche se lo svedese va a destra, con lo spostamento di Bernardeschi a sinistra".