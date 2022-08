In principio c'era stata una richiesta, che con il passare dei giorni e delle partite è stata diluita da (tutto sommato) buone prestazioni.Da lì, la decisione di valutare insieme alla società nuove piste sul mercato, che potessero innanzitutto permettere ai bianconeri di riscattarlo per poi automaticamente passare alla cessione. Bene: era un piano utopistico. Mai riportato alla realtà.- Un piano che Kean però ha sempre tenuto in mente. Nel frattempo, si è allenato, ha giocato, si è proposto come "nuovo Morata" e cioè come l'ibrido tra esterno e centravanti che Allegri a gran voce continuava a chiedere sul mercato. Si è fatto trovare pronto, utilissimo con il Barcellona, già un po' più in affanno con il Real Madrid. Fino all'errore da ragazzo, poco prima della gara con l'Atletico Madrid. Che ha cambiato ancora la percezione sul suo futuro.- Ora Moise è naturalmente in bilico, tra una permanenza nelle retrovie e quel desiderio comunque di giocare, di emergere, di consacrarsi in qualche modo. La Juventus cerca acquirenti ma sa benissimo quanto sia complicato trovarne al prezzo "obbligato". Intanto, dall'Everton fanno spallucce: sono forti di un accordo siglato in fretta e furia la scorsa estate. Che condanna la Juve. Che fa forte pure Moise: non accetta un ridimensionamento, piuttosto la permanenza.