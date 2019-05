Ve lo abbiamo anticipato da tempo su ilBiancoNero.com: Moise Kean è destinato a firmare il rinnovo contrattuale con la Juventus fino al 2024, con l’ingaggio che salirà fino a raggiungere quota 3 milioni netti a stagione. Come riporta Tuttosport, il bomber classe 2000 dopo aver concluso la grande stagione in bianconero è concentrato sulla maglia azzurra: la Nazionale di Mancini ripartirà da lui, sempre più protagonista con il club campione d’Italia e ansioso di fare la differenza con l’Italia. Nel frattempo, per il prolungamento manca soltanto la firma: presto avverrà un nuovo incontro tra Nedved, Paratici e l’agente Mino Raiola.