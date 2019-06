Moise Kean è pronto all’Europeo Under 21: c’è anche l’attaccante classe 2000 fra i convocati di Di Biagio per la competizione che prenderà il via il 16 giugno. Dal presente azzurro al futuro bianconero: sì, perché Kean firmerà presto il rinnovo contrattuale con la Juventus fino al 2024, un nuovo accordo che lo porterà a guadagnare oltre 2 milioni di euro netti a stagione. Manca poco all’annuncio, con Mino Raiola che nel frattempo ha ribadito la propria posizione alla dirigenza del club campione d’Italia: Kean dovrà entrare a far parte stabilmente del gruppo dei titolari bianconeri. L’apprendistato è finito, Moise può essere finalmente protagonista e il suo agente pretende garanzie sul proprio futuro. Molto ovviamente dipenderà dal prossimo allenatore, che lo osserverà sicuramente in azione nel corso dell'Europeo di categoria.