Alla terza apparizione con il Paris Saint-Germain, Moise Kean ha trovato la gioia del gol. Una gioia doppia. Sì, perché l'ex centravanti della Juventus, passato alla fine dell'ultima sessione di mercato dall'Everton al PSG dopo essere stato vicino al ritorno alla Juve, stasera ha realizzato le reti con cui la squadra parigina sta battendo 2-0 il Digione. In entrambi i casi, due azioni sviluppate da sinistra e finalizzate dal classe 2000. La gara è ancora in corso, chissà che Kean non incrementi ulteriormente il proprio bottino.