Moise Kean sta facendo faville nella sua nuova avventura al Paris Saint-Germain. Con ben 7 gol e 1 assist in 9 presenze con la maglia dei parigini, l’ex attaccante della Juventus si sta rilanciando a livello internazionale, tanto da meritare l’attenzione… dell’Everton. Esatto, proprio del club che lo ha prelevato dai bianconeri e che lo ha girato in prestito al PSG. Come racconta The Athletic, i Toffees potrebbero richiamare il classe 2000 dal prestito nella prossima finestra di mercato di gennaio, ma al momento gli inglesi non sembrano essere intenzionati a far valere questa opzione.