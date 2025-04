Kean da urlo, i rimpianti aumentano: già eguagliato il numero di goal segnati in quattro anni alla Juventus

Pareggio spettacolare a San Siro tracon i rossoneri che, sotto di due goal, sono riusciti ad acciuffare il pari nel secondo tempo. Sul verante viola, ancora una volta, è andato a segno il solito, autore del momentaneo 2-0 con un facile tap-in che sembrava poter spianare la strada verso i tre punti.Non è stato ovviamente così, ma la prestazione e i numeri dell'attaccante classe 2000 rimangono lì, da vedere, scolpiti nella storia di questo campionato. Un impatto semplicemente devastante da parte dell'attaccante di Vercelli che, in estate, ha salutato la Juventus per trovare nuova linfa altrove. L'ha trovata a Firenze e scelta migliore, per lui e per il club gigliato, proprio non poteva fare.

Eguagliati i goal con la Juventus

Discorso diametralmente opposto a quello che probabilmente si sta metabolizzando in casa Juventus in questo momento. Parlare di rimpianto, a questo punto, è un esercizio pressoché scontato, soprattutto alla luce di una stagione nella quale la Juve si è trovata spesso e volentieri senza soluzioni offensive, mentre in riva all'Arno l'ex bianconero - cresciuto tra l'altro nel settore giovanile zebrato - segnava. Sempre. A grappoli.Rimpianti a tinte bianconere che aumentano se si vanno ad analizzare i numeri dell'attaccante della Fiorentina. Al suo primo anno in viola, Kean - con la rete di San Siro contro il Milan - ha toccato quota 22 goal in 36 partite complessive tra tutte le competizioni. L'attaccante classe 2000 ha eguagliato il numero di reti segnate in quattro anni di Juve.Kean ha vestito la maglia bianconera nella stagione 2018/19 e dal 2021 al 2024 segnando, appunto 22 goal. Impiegando però più il quadruplo delle partite: per la precisione 123.