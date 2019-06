REMEMBER THE NAME



Moise Kean è il giocatore con la miglior media gol nella Serie A 2018/19: un ogni 89 minuti giocati pic.twitter.com/Vp21nu6ssT — JuventusFC (@juventusfc) 2 giugno 2019

In generale, tra le grandi rivelazioni della stagione della Juventus, chiusasi con la vittoria dell'ottavo scudetto consecutivo, c'è proprio il centravanti classe 2000, letteralmente esploso dopo un inizio di stagione sempre alle spalle di Mario Mandzukic nelle gerarchie di Massimiliano Allegri.E, come ha ricordato nella giornata di ieri l'account Twitter ufficiale bianconero, questo dato rende Kean il. Meglio del capocannoniere Fabio Quagliarella e del compagno da sogno, Cristiano Ronaldo: Kean si è lasciato alle spalle tutti in una statistica importante.E la Juventus non ha alcuna intenzione di lasciarsi sfuggire un talento di queste proporzioni.. Cosa manca, dunque, per il prolungamento dell'accordo, al rialzo fino ai 2 milioni di euro netti a stagione, cui aggiungere probabilmente anche qualche bonus legato al rendimento? Il sostituto di Allegri sulla panchina bianconera.Tanti soldi, tante responsabilità per un talento cristallino di 19 anni: se il suo rendimento sarà lo stesso di questi primi mesi di 2019, però, saranno senza dubbio soldi ben spesi.