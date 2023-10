Le parole dia Rai Sport:"Il mister ha un calcio molto offensivo, diverso che a noi piace, mi ha chiesto di attaccare molto lo spazio e ricevere tanti palloni. La fiducia parte tanto dai compagni, ti aiuta molto. Spalletti ha fatto un grande passo verso di me soprattutto nei discorsi e nel farmi capire come muovermi in campo. Quando si è giovani si fanno sbagli io ho capito e ora sta a me dimostrare sul campo e fuori che possono contare su di me".